Haikyu!!: rilasciato il nuovo video del singolo "Fly High" per celebrare l'anime!

I Burnout Syndromes avevano già parlato della realizzazione dell'opening di Haikyu!! e, per celebrare il manga di Haruichi Furudate, hanno realizzato, assieme a Shueisha, un nuovo video musicale del singolo intitolato Fly High!

È stato da pochissimo rilasciato il primo teaser trailer del film finale di Hikyu!!. Il manga ha concluso la propria serializzazione su Weekly Shonen Jump, rivista di casa Shueisha, nel 2020, ma l'adattamento animato non ha ancora finito di sparare i propri colpi, preparandosi al gran finale con due lungometraggi.

Quale miglior occasione di ripercorrere i punti più alti delle scorse stagioni, che contengono, a detta di molti, alcuni degli episodi di anime a tema sportivo migliori di sempre. Proprio l'editore in collaborazione con il gruppo giapponese ha rilasciato questo video per omaggiare la grandezza di quest'opera e nutrire l'hype attorno al gran finale.

Il primo lungometraggio si chiamerà Haikyu!! Il film: la battaglia decisiva della discarica e si concentrerà sulla partita tra Karasuno e Nekoma. La data di uscita ufficiale non è ancora disponibile quindi, per chi non l'avesse fatto, è il momento e avete tutto il tempo per recuperare l'anime, in preparazione ai film. Ovviamente potete trovare le stagioni e gli speciali OAD in streaming su Crunchyroll e HIDIVE.

