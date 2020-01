Haikyu!! sfoggerà ben 25 episodi, pubblicata la divisione e i nuovi character design

Il palcoscenico nazionale è prossimo, ma per i protagonisti di Haikyu!! c'è ancora tempo per allenarsi. In particolare, Tobio Kageyama, Shoyo Hinata e Kei Tsukishima si devono preparare ad affrontare un rigido regime di allenamento diverso da quello degli altri, e i primi episodi della nuova stagione ci racconteranno questa fase.

La stagione Haikyu!! To the Top sarà formata complessivamente da 25 episodi, ma solo 13 andranno in onda a breve: come già annunciato in passato, Haikyu!! 4 sarà diviso in due parti. Ora è stata ufficializzata la divisione: i primi 13 episodi saranno trasmessi durante questa stagione invernale, da gennaio a marzo; i successivi e ultimi 12 episodi saranno trasmessi durante la stagione estiva, a luglio 2020.

I protagonisti della Karasuno calcheranno i campi nazionali proprio in contemporanea con le Olimpiadi di Tokyo 2020. In prossimità con la messa in onda di gennaio, sono stati rivelati anche i character design di tre dei membri della squadra dei corvi: in calce potete osservare le nuove versioni dei ragazzi del terzo anno, ovvero Sawamura, Azumane e Sugawara.

Haikyu!! To the Top debutta oggi 10 gennaio in Giappone con l'episodio intitolato "Autopresentazione". Che traguardi raggiungeranno Hinata e Kageyama nel corso di questa quarta stagione di Haikyu!!?