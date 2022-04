Haikyu!!: la simpatica collaborazione con Monster Hunter nei Capcom Café

Iniziata nel 2012 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la serie Haikyu!! si è rivelata una delle più gradite sorprese nel panorama spokon degli ultimi 10 anni, che continua ad ottenere popolarità tra i fan nonostante sia conclusa da quasi due anni, anche grazie ad interessanti collaborazioni, coma la più recente con il franchise di Monster Hunter.

La partnership che sarà presente dal 15 aprile al 19 maggio 2022 nei Capcom Café diffusi in tutto il Giappone si presenta già come una delle più bizzarre e fantasiose mai organizzate. Accostare due universi così profondamente diversi tra loro come le sensazionali partite di pallavolo vissute da Shoyo Hinata e compagni e le strategiche e calcolate cacce di Monster Hunter Rise sembra una decisione incredibile quanto rischiosa.

Eppure, già dai materiali promozionali diffusi da Capcom, disponibili in calce, l’iniziativa è stata studiata molto bene, e inaspettatamente vedere Shoyo con un gigantesco uovo e con l’armatura di un cacciatore potrebbe essere una gradita sorpresa per molti. Tovagliette e sottobicchieri speciali saranno distribuiti a chiunque effettuerà almeno un ordine, mentre chi spenderà più di 3000 yen riceverà una cartolina celebrativa dell’evento.

Ricordiamo per finire che è stato rivelato il numero di pagine del capitolo speciale di Haikyu!!.