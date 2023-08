Haikyu!!: le star dell'anime pubblicizzano il film, finale della serie!

Ormai da anni, i protagonisti Hinata e Kageyama danno il massimo in campo mentre Haikyuu è diventata una delle migliori storie sportive degli anime. Ora il franchise si sta preparando alla fine: un film in due parti chiuderà la serie e le star stanno esaltando il grande ritorno.

L'aggiornamento arriva poco dopo che Haikyuu ha tenuto un grande evento in Giappone proprio per celebrare la grandiosità di questa serie ed è stato lì che i fan hanno appreso il titolo del primo lungometraggio, dal nome Haikyuu: The Battle of the Garbage Dump.

Dopo che sono stati rilasciati titolo e poster del film di Haikyu, i doppiatori di Hinata Shoyo e Kageyama Tobio, i protagonisti e star principali dell'opera, si sono fatti avanti a pubblicizzare il noto lungometraggio.

Ayumu Murase, voce di Hinata, scrive sui social: "È finalmente giunto il momento di annunciare il titolo! È la "battaglia decisiva alla discarica" ​​tra la Karasuno High School e la Nekoma High School. Come sarà, come suonerà!? Io penso che questo sia un incontro che dovrebbe essere visto al cinema! Attendete con ansia l'uscita del film!"

Kaito Ishikawa, che veste i panni di Kageyama, invece commenta: "È la "grande battaglia della discarica"!! Questo incontro è 'caldo' come la temperatura odierna!! È un nuovo progetto che continua dalla 4a stagione della serie TV. Haikyuu è uno dei lavori che mi ha cambiato la vita, il film in uscita è molto emozionante. Per favore, aspettatelo con ansia!"

I due attori sono estremamente ansiosi per la nuova uscita ed è comprensibile dal momento che Haikyu è stato un progetto gigante, che è stato iniziato nel lontano 2012 dalla favolosa penna di Haruichi Furudate, che ne ha curato anche i disegni. Rilasciato anche il singolo Fly High per Haikyuu e il suo nuovo lungometraggio.