Haikyu!: svelate nuove informazioni sul cast e sulla premiere della quarta stagione

Durante l'evento Haikyu!! no Hi Zenjitsu-Sai recentemente tenutosi in Giappone sono state svelate alcune nuove informazioni sulla quarta e attesa stagione di Haikyu!, anime tratto dal manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate, con particolare attenzione su cast e premiere dell'opera.

Andando più nel dettaglio, è stato rivelato che la serie vedrà il doppiatore Kazuyuki Okitsu nei panni di Suguru Daishō. Inoltre, è stato svelato che la quarta stagione dell'apprezzata seria dedicata alla pallavolo verrà resa disponibile in Giappone nel gennaio 2020, seppur non sia ancora stata annunciata una data specifica. Qui di seguito, invece, potete leggere una sinossi dell'opera:

"Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovane Shouyou Hinata si pone come personale obiettivo di diventare "Il piccolo Gigante" di quello sport. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata sa un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama. Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Shouyou continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alle superiori dove però trova nel club scolastico proprio il suo rivale Kageyama."

Haikyu! è un manga shōnen scritto e disegnato da Haruichi Furudate. La serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire da febbraio 2012. Il manga ha inizialmente debuttato come opera one-shot sulla rivista Jump NEXT!, sempre edita da Shūeisha, per poi essere successivamente serializzata in quanto serie a tutto tondo. Successivamente, i capitoli sono stati raccolti in volumi, e attualmente ne sono stati pubblicati ventuno in Giappone.

L'edizione italiana è stata invece pubblicata da Star Comics dal 27 novembre 2014. Una serie anime di 25 episodi prodotta da Production I.G è andata in onda da aprile a settembre 2014 mentre una seconda stagione, sempre di 25 episodi, è andata in onda dal 3 ottobre 2015. A partire dal 6 ottobre fino al 10 dicembre 2016 è stata trasmessa la terza stagione, composta da 10 episodi, mentre per una quarta stagione è attualmente prevista per il 2020. L'anime è stato successivamente acquistato dalla Yamato Video, che ha iniziato a mandarlo in onda dal 1º ottobre 2018 su Man-ga.