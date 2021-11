Haikyu!!, la terza stagione anime rimossa dal catalogo Prime Video: cosa sta succedendo?

Nelle ultime ore, la community ha notato uno strano dettaglio su Prime Video. Andando sulla relativa pagina di Haikyu!! Stagione 3, un messaggio recita testuali parole: "La stagione 3 non sarà più disponibile su Prime fra 8 giorni". Ma per quale motivo verrà rimossa dal catalogo della piattaforma streaming di proprietà Amazon?

Di recente, agli spettatori di Haikyu!! è stata fatta una brutta sorpresa. Come notato da molti utenti, la Stagione 3 dell'anime sulla pallavolo verrà presto rimossa dal catalogo streaming di Prime Video. Tra qualche giorno, dunque, gli abbonati alla piattaforma Amazon non potranno più visualizzare le dodici puntate della suddetta stagione. Al momento, questa problematica riguarda solamente Haikyu!! Stagione 3, per cui gli spettatori delle stagioni 1, 2 e 4 potranno tranquillamente continuare la visione della serie anime.

Ma per quale motivo sta accadendo ciò? La risposta a tale quesito è stata fornita direttamente da Prime Video nei commenti di un post Instagram relativo alle novità della settimana. In replica al commento di un utente, lo staff della piattaforma ha affermato che la Stagione 3 di Haikyu!! verrà rimossa per una questione di diritti di riproduzione.

Al momento, non ci sono novità sull'evoluzione della situazione. Haikyu!! S3 tornerà presto in catalogo, oppure gli utenti non potranno più visualizzarlo su quella piattaforma? Probabilmente, la terza stagione dello spokon sulla pallavolo tornerà nel momento in cui verrà pubblicato il doppiaggio italiano di Yamato Video. E voi, siete tra i fortunati che hanno già guardato la stagione incriminata, oppure rientrata nella lista degli sfortunati? In tal caso, affrettatevi! Vi salutiamo lasciandovi all'illustrazione celebrativa dell'Haikyu!! Day.