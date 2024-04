Haikyu!! The Dumpster Battle si avvicina: ecco quando il film arriverà in Italia!

La prima parte del film Haikyu!! The Dumpster Battle ha conquistato gli appassionati giapponesi dell’opera di Haruichi Furudate, registrando introiti da record, e finalmente sono arrivate informazioni concrete sul periodo in cui anche i fan occidentali potranno seguire l'appassionante sfida tra i licei Karasuno e Nekoma.

Dopo l’ottima accoglienza ricevuta in patria, dove è diventato il quarto film col maggior incasso di sempre relativo al primo giorno di proiezione al cinema, con quasi 900 miliardi di yen, Haikyu!! The Dumpster Battle, o la Battaglia della Discarica, prodotto da Production I.G. sta per arrivare anche da noi. La celebre piattaforma di streaming Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno infatti comunicato le date d’uscita internazionali della pellicola, che al 29 marzo ha incassato oltre 8,5 miliardi di yen, e l’Italia rientra nel primo blocco di distribuzione.



Ecco le date:

30 maggio : Australia, Nuova Zelanda, Danimarca, Italia , Paesi Bassi, Argentina, Brasile, America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù;

: Australia, Nuova Zelanda, Danimarca, , Paesi Bassi, Argentina, Brasile, America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù; 31 maggio: Canada, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti;

7 giugno: Turchia;

12 giugno: Belgio, Francia, Lussemburgo, Svizzera (francofona);

25 giugno: Austria, Germania, Svizzera (di lingua tedesca);

27 giugno: Svizzera tedesca

Gli appassionati italiani dell’appassionante spokon di Furudate, uno dei manga più popolari della storia del medium, potranno, quindi, recarsi nei cinema per vedere Haikyu!! The Dumpster Battle a partire dal 30 maggio 2024! Il film sarà però disponibile in giapponese con sottotitoli in inglese o doppiato in italiano. Non manca quindi molto per poter, finalmente, assistere alla prima parte della sfida decisiva tra i licei Karasuno e Nekoma, e vedere in azione Hinata al fianco di un suo vecchio nemico: Tobio Kageyama.

Prima di salutarci, ecco l’ultimo trailer di Haikyu!! The Dumpster Battle, e vi lasciamo scoprire quali sono le 3 squadre più forti della serie sulla pallavolo.

One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti oggi su