Haikyu: The Movie, il regista si espone per la prima volta sul film anime

Haikyu!! è uno degli anime sportivi più popolari di sempre: con fan in tutto il mondo, la serie ha ottenuto un successo clamoroso. Il manga spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate si è concluso nel 2020 dopo otto anni di pubblicazioni e adesso anche la serie animata si sta avvicinando alla sua conclusione.

Per il gran finale di Haikyu!! è stato pensato di non adattare gli ultimi capitoli in una quinta stagione, bensì di trasformare l'epilogo in due lungometraggi che i fan potranno godersi nelle sale cinematografiche. E' la prima volta che il franchise riceve un film e le aspettative sono molto alte.

Il primo lungometraggio si chiama Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump, che tradotto significa Haikyu!! Il film: Battaglia decisiva alla discarica. L'uscita al momento è prevista per febbraio del prossimo anno e non si sa fino a che punto del manga adatterà.

Recentemente il creatore del manga di Haikyu Haruichi Furudate ha dedicato una splendida illustrazione alla serie per celebrare la notizia del debutto del primo lungometraggio. Anche il commento del regista del film non si è fatto attendere e si è mostrato estremamente entusiasto.

Ad occuparsi della regia di Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dum ci sarà Susumu Mitsunaka che ha già lavorato per diversi episodi della serie animata ed è tornato per dirigere il primo lungometraggio del franchise. Non solo, Mitsunaka vanta di un curriculum eccellente e i fan sono curiosi di vederlo all'opera.

Con un messaggio lasciato in un post su Twitter, il regista si è detto felice di poter tornare a lavorare su questo grande progetto. "Dirigerò Haikyu!! ancora una volta. Spero di portare qualcosa di unico che può essere realizzato solo in formato cinematografico.", scrive Susumu Mitsunaka sui social, "Tutti i membri dello staff [della Production I.G, lo studio che si occupa dell'animazione di Haikyuu, ndr] sono molto entusiasti del loro lavoro e ho grande fiducia in loro. Grazie per il vostro supporto."

Il trailer di Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dum è disponibile e svela la data ufficiale in cui il film debutterà al cinema in Giappone.