Haikyu!! To the Top arriva in streaming gratuito grazie a Yamato Video

Negli anni scorsi, l'anime di Haikyu!! in Italia è sempre stato tradotto e reso disponibile dalla casa Yamato Video. Quest'anno, con l'inizio di gennaio, è arrivato in Giappone Haikyu!! To the Top, quarta stagione per l'amato anime sulla pallavolo. Tuttavia, non erano arrivate ancora notizie su una ipotetica trasmissione in Italia.

Essendo Haikyu!! uno degli anime più attesi della stagione, i fan si chiedevano se Yamato Video avrebbe portato anche questa stagione del titolo e, dopo una sequenza di indizi che hanno portato la casa ad annunciare anche altri anime, è arrivata l'attesa rivelazione.

Tramite un post sulla propria pagina Facebook, Yamato Video ha annunciato Haikyu!! L'asso del Volley - To the Top in streaming gratuito. Questo sarà disponibile dalla prossima settimana, probabilmente ad accesso libero sul canale di Yamato su Youtube, anche se non sono state date ulteriori informazioni sulle date ed eventuali recuperi dei primi episodi finora trasmessi in Giappone. Le precedenti stagioni sono state rese disponibili tramite la trasmissione sul canale Man-Ga.

Haikyu!! è un manga di Haruichi Furudate, pubblicato su Weekly Shonen Jump sin dal 2012. È una delle serie più apprezzate e longeve della rivista e ha ricevuto diversi anime. In Italia, invece, Haikyu!! è pubblicato col sottotitolo "L'Asso del Volley" per la casa editrice Star Comics. A breve però Haikyu!! arriverà alla conclusione, come annunciato dall'autore in occasione di uno degli ultimi capitoli pubblicati.