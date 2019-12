Haikyu!! To the Top: in arrivo il nuovo trailer per l'anime programmato per gennaio

La Karasuno sta per fare il passo della vita, tornando a calcare i campi da gioco nazionali dopo anni di declino e anonimato. Superando la Shiratorizawa nella terza stagione di Haikyu!!, i protagonisti infatti hanno staccato il biglietto per il torneo interscolastico più importante, con la possibilità di classificarsi primi nell'intera nazione giapponese.

Ma prima di arrivare a questa nuova impresa, i protagonisti di Haikyu!! devono migliorare le proprie capacità. Hinata e Kageyama vengono coinvolti in due campi d'allenamento diversi, mentre negli OAV il Nekoma deve mettersi in luce.

Oltre ai tanti trailer di Haikyu!! To the Top già divulgati, se ne aggiunge uno nuovo proveniente direttamente dal panel dedicato alla Jump Festa 2020. Il video in alto alla notizia ci presenta l'inizio della nuova stagione di Haikyu!!, quando Kageyama viene avvisato di poter far parte dell'allenamento con le giovani promesse della nazione. Il geloso Hinata si autoinvita invece a un campo d'allenamento della prefettura di Miyagi, al quale parteciperà anche Tsukishima.

Entrambi daranno fondo alle proprie abilità per reggere il ritmo di questi allenamenti, ma anche per capire il più possibile se stessi e come migliorare le capacità pallavolistiche, incontrando vecchie e nuove personalità di spicco del mondo del volley studentesco. Haikyu!! To the Top sarà trasmesso il 10 gennaio con 12 episodi, mentre la seconda parte della stagione arriverà a luglio.