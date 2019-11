Haikyu!! To the Top sarà diviso in due parti, ecco il trailer con le promesse del volley

Haikyu!! sta per spiccare nuovamente il balzo verso le vette degli anime. La carriera pallavolistica scolastica di Shoyo Hinata proseguirà nei campionati nazionali con il torneo tra le migliori scuole del paese. Ma prima, il protagonista di Haikyu!! dovrà sottoporsi a nuovi allenamenti, mostrati nel nuovo trailer di presentazione.

La quarta stagione di Haikyu!! debutterà a gennaio e la trama che sarà trasposta è stata raccolta in parte nel video che potete vedere in alto alla notizia. Nella clip di un minuto e dieci, Hinata e Kageyama sono costretti a separarsi per affrontare due ritiri diversi, ma entrambi cercheranno di mettere a frutto queste nuove esperienze. Nel video saranno presentate tutte le nuove promesse della pallavolo giapponese che prima o poi dovranno scontrarsi con la Karasuno.

Non solo video però, perché vengono divulgati nuovi dettagli sulla programmazione di Haikyu!! 4. Infatti su Weekly Shonen Jump è stato specificato che la stagione sarà divisa in due parti: la prima sarà trasmessa da gennaio a marzo, mentre la seconda da luglio 2020 in poi. La fase iniziale durerà per circa 12 episodi a partire dalla notte dell'11 gennaio, mentre la seconda potrebbe durare fino a settembre oppure prolungarsi.

Intanto il manga di Haikyu!! si avvia verso la fine, ma prima Hinata dovrà fare i conti con il livello più alto delle competizioni.