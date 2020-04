Haikyu! To the Top: i fan apprezzano il personaggio di Aran Ojiro

L'uscita della seconda metà dell'anime è prevista per l' estate 2020 , a meno che lo studio Production I.G non decida di posticiparla a causa Coronavirus, come è già accaduto a numerose altre serie.

Come è evidente dai tweet degli utenti, l'impatto che ha avuto l'ingresso in scena di Aran Ojiro è stato notevole e questa non è altro che una motivazione in più che giustifica il successo che sta avendo l'opera di Furudate, uno degli spokon più seguiti del momento.

Il personaggio di Aran Ojiro, giocatore del terzo anno del club Inarizaki High , ha compiuto il suo debutto nel corso degli ultimi episodi di Haikyu!: To the Top e ha da subito colpito il pubblico per come sia stato realizzato.

HOL UP! Sorry for the spoiler



But Haikyu!! has a bonafide black guy and he’s one of the best in Japan? pic.twitter.com/p5LrJ3wVFX — Godswill Ugwa Jr. (@GodswillUgwaJr) April 18, 2020

congratulations to haikyuu for having the only man ever: ojiro aran pic.twitter.com/VWFBconKLf — ✨ᵖˢᵖˢᵖ ᵏᵘʳᵒᵒ✨ (@hip_edge) April 20, 2020