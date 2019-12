Haikyu!! To the Top: l'inedita visual mette contro la Karasuno e i rivali nazionali

La Karasuno, dopo tre stagioni di battaglie sul campo, è riuscita a staccare il pass verso il torneo nazionale che si terrà a Tokyo. I protagonisti di Haikyu!! dovranno però passare per un periodo di allenamento che consentirà loro di ottenere nuove capacità e conoscere meglio se stessi e i propri rivali.

Dopo il trailer di Haikyu!! 4 abbiamo imparato a conoscere coloro che potrebbero essere gli avversari più forti della Karasuno. Tra questi spiccano rivali quali Hoshiumi e Miya, oppure Sakusa e Komori dell'Itachiyama. I primi due ottengono un ruolo di rilievo grazie al recente poster di Haikyu!! che potete vedere in calce, pubblicato sulla rivista nipponica Charaby TV numero 38.

Mentre Kei Tsukishima, Shoyo Hinata e Tobio Kageyama della Karasuno si allenano nella metà bassa della key visual, tutta la metà alta è dedicata all'alzatore Atsumu Miya dell'Inarizaki e alla stella Kourai Hoshiumi della Kamomedai.

La quarta stagione di Haikyu!!, sottotitolata To the Top, sarà divisa in due tranche, la cui prima debutterà il 10 gennaio e terminerà a marzo con circa 12 episodi, la seconda esordirà a luglio 2020, poco prima dell'arrivo delle Olimpiadi 2020 nella città di Tokyo. Hinata riuscirà a confermarsi anche sul palcoscenico nazionale come il nuovo Piccolo Gigante?