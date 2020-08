Haikyu To the Top si mostra in due eccitanti trailer: presentate opening ed ending

Weekly Shonen Jump ha salutato Haikyu, uno dei suoi manga di punta. Ma l'adattamento animato dell'opera di Haruichi Furudate è ben lontana dal vedere la sua conclusione. Al momento la serie è in pausa e il suo rientro sugli schermi nipponici è stato rimandato a causa del Coronavirus.

Dopo i precedenti aggiornamenti su Haikyu to the Top, la seconda parte della quarta stagione torna a mostrarsi in due trailer eccitanti. Oltre a introdurci alla nuova partita della Karasuno, che stavolta affronterà la testa di serie Inarizaki dei gemelli Miya, ci vengono presentate anche l'opening e l'ending che ascolteremo nei prossimi episodi.

Il video che potete trovare in alto è il primo trailer di Haikyu to the Top con tanto di "Toppaguchi", canzone di sottofondo dei Super Beaver e che farà da opening. Il secondo trailer è invece posto in basso e ci dà modo di ascoltare brevemente "One Day" degli Spyair, che sarà l'ending. I due trailer si concentrano sulle due squadre contendenti, mettendo in risalto Hinata e Kageyama della Karasuno, stavolta con divisa arancione, e l'Inarizaki con Atsumu e Osamu Miya, oltre agli altri giocatori come Aran e Suna.

Haikyu to The Top esordirà il 2 ottobre 2020. La Karasuno riuscirà a superare questa potenza che mira alla vittoria del torneo oppure dovrà salutare anzitempo il torneo nazionale?