Haikyu!! To the Top: prossimo al debutto Sachiro Hirugami, svelato il chara design

Haikyu!! To the Top è la quarta stagione dell'anime di Haikyu!! e, archiviata la prima fase in cui Shoyo Hinata e Tobio Kageyama hanno affrontato i loro rispettivi campi di allenamento, è ora di passare a fare sul serio. Infatti la Karasuno è giunta al palcoscenico nazionale avendo conquistato il pass nella vittoria contro la Shiratorizawa.

Inevitabilmente, in Haikyu!! To the Top Hinata e Kageyama dovranno affrontare i migliori giocatori della nazione. Alcuni di essi sono stati presentati durante il campo di allenamento di Kageyama come Miya Atsumu, Kiyoomi Sakusa e Hoshiumi Kourai. Altri invece arriveranno con l'avanzare della stagione e uno di essi sta per arrivare.

L'anime sta infatti per presentare Sachiro Hirugami, centrale della Kamomedai, stessa squadra di Hoshiumi Kourai. Il giocatore dei gabbiani farà il suo debutto nell'episodio 12 di Haikyu!! To the Top e sarà doppiato da Yu Miyazaki. In calce potete osservare le prime immagini del character design del personaggio.

A breve Haikyu!! To the Top concluderà la sua prima metà di stagione col dodicesimo episodio previsto per li 27 marzo e lascerà gli spettatori col fiato sospeso fino alla seconda parte, prevista per il mese di luglio. Nel complessivo, Haikyu!! To the Top sarà composto da 25 episodi.