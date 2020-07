Haikyu diventa trend mondiale: i fan rendono virali tre hashtag per la fine del manga

Non perdetevi la nostra recensione su Haikyu , un manga che ha portato lo spokon nell'olimpo di Jump. In Italia l'opera sarà ancora in corso con i tankobon in uscita per Star Comics .

Molti di questi tweet contengono saluti diretti all'autore e all'opera, altri invece li hanno resi più colorati con fan art e saluti più creativi, altri ancora hanno condiviso le varie copertine e i rimandi del manga tra primi e ultimi capitoli. In particolare al centro di tante scene ci sono naturalmente i due protagonisti Hinata e Kageyama. In calce potete osservare una raccolta di questi tweet che ovviamente saranno spoiler per chi non è arrivato ancora a leggere l'ultimo capitolo di Haikyu .

Furudate didn't show us who won because haikyuu never was about who wins and who loses, it's always been about volleyball being fun#ThankYouHaikyuu #ThankYouFurudate pic.twitter.com/XdxdyTPisf — wen 🌸 (@kurxken) July 19, 2020

i can’t believe haikyuu is over 🥺



one of my fave series that inspired me a lot. taking a moment to look back on some of the hq art i’ve drawn over the past few years #ThankYouHaikyuu pic.twitter.com/mJZ5iclXr0 — alice (@itsbabypears) July 19, 2020

HELLO???? CAN WE TALK ABOUT THIS??? FUKUNAGA BECOMING A COMEDIAN AFTER BEING DESCRIBED AS UNTALKATIVE AND KEEPING HIS JOKES TO HIMSELF????



the way furudate develops their characters, even the side characters, will always be amazing wtfff. #ThankYouHaikyuu pic.twitter.com/Kidg9xxLak — sally (@S4KUSIS) July 19, 2020

hq 001 hq 402 pic.twitter.com/BnmRPJlImZ — thank u haikyuu!! (@kqrasuno) July 19, 2020

kagehina started it together and they ended it together. #ThankYouHaikyuu pic.twitter.com/5SFjuZSZWY — ashley. THANK YOU HAIKYUU (@kuroothicc) July 19, 2020