Haikyu!!: vediamo due nuovi personaggi che si aggiungono al cast della quarta stagione

Mentre il manga di Haikyu!! si avvicina alla sua conclusione, il lavoro sulla quarta stagione procede a ritmo spedito. L'account Twitter dell'anime ha voluto mostrare ai fan due nuovi personaggi che faranno la loro comparsa nelle prossime puntate della serie.

Come potete vedere nei messaggi presenti in calce alla notizia, stiamo parlando di Korai Hoshiumi e di Astsumu Miya. Il primo, studente della Kamomedai High School, sarà doppiato da Natsuki Hanae, mentre il secondo, che frequenta la Inarizaki High School, avrà la voce di Mamoru Miyano.

Potremo ammirare i due personaggi in azione nel corso della stagione che andrà in onda a partire dal prossimo gennaio 2020, come avete potuto leggere nella notizia riguardo la sinossi ufficiale di Haikyu!! 4, in cui seguiremo Shoyo, Kageyama e gli altri ragazzi del liceo Karasuno sfidare le squadre di pallavolo più importanti delle scuole nipponiche, mentre inseguono il loro sogno di diventare i giocatori di pallavolo più famosi del Giappone.

Ricordiamo che le prime due stagioni sono disponibili nel catalogo del colosso dello streaming Netflix, inoltre se siete interessati al manga omonimo scritto e disegnato da Haruichi Furudate e presente nelle pagine Weeklyn Shonen Jump, l'edizione italiana è attualmente pubblicata da Star Comics ed è arrivata al numero 33.