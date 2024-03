Haikyuu!! le 3 squadre più forti della serie sulla pallavolo

Haikyuu!! è uno dei migliori spokon mai fatti. L'opera di Haruichi Furudate sta continuando ad avere successo grazie ad Haikyuu The Final Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump, la pellicola che ha il compito, in due parti, di chiudere l'anime. Arrivati alla fine, quali sono i team più forti che abbiamo conosciuto? Occhio, seguono spoiler!

3 - Fukurodani

La fonte principale della fama del Fukurodani è il suo asso e capitano Bokuto. Questo giocatore fenomenale è supportato da tutta la squadra, poiché fragile dal punto di vista emotivo. Fortuna vuole che il vice-capitano Akaashi conosca Bokuto alla perfezione e sappia come gestire il suo enorme potenziale, rendendolo un giocatore in grado di decidere da solo il risultato delle partite.

2 - Inarizaki

L'Inarizaki è una delle squadre più importanti apparse in Haikyuu!! e molto del merito va ai due gemelli Miya, giocatori dotati di abilità fuori dal comune. In particolare, Atsumu Miya è tra i migliori alzatori dell'opera, eccellente nella tecnica e nell'adattarsi ad ogni situazione in partita. Fondamentale per le vittorie del team è il capitano Shinsuke Kita, un professionista esemplare e un grande motivatore.

1 - Itachiyama

L'Itachiyama è riuscita ad eliminare persino l'Inarizaki nelle finali del Torneo Nazionale Inter-liceale e questo già basterebbe ad incoronarla come miglior squadra apparsa nella serie. Come se non bastasse, il suo team vanta prodigi della pallavolo come l'asso Kyoomi Sakusa, il libero Motoya Komori e l'alzatore Tsukasa Iizuna. Si tratta di una formazione composta quasi esclusivamente da giocatori stellari e costanti nelle prestazioni. Una squadra apparentemente imbattibile.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che se avete nostalgia del mondo creato da Furudate, recentemente è uscito un nuovo one-shot di Haikyuu!! su MangaPlus.