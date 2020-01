Haikyuu!! 4: una comparazione mostra le differenze del design della nuova stagione

Abbiamo già avuto modo di scoprire il nuovo character design di Haikyuu!! 4 con l'annesso numeri di episodi che caratterizzerà la quarta stagione. Il nuovo stile dell'anime, promosso da Production I.G., ha favorito un nuovo tratto artistico che non ha convinto del tutto i fan.

La nuova serie televisiva, che ha debuttato appena qualche giorno fa con i nuovi brani di apertura e chiusura di Haikyuu!!: To the Top!, ha unito gli appassionati in questo gradito ritorno. Nonostante l'entusiasmo scaturito dalla quarta stagione, in molti hanno riscontrato le differenze con le precedenti trasposizioni, soprattutto nei riguardi del character design.

A tal proposito, un certo Takamiya, ha condiviso su reddit una galleria di immagini che mostrano le differenze con la nuova serie animata di Haikyuu!!. Per accedere alla comparazione è sufficiente cliccare sul link allegato nella fonte, mentre è possibile muoversi tra le immagini tramite il pannello in alto. Dalla galleria, dunque, si può notare come lo stile sia evidentemente meno squadrato e meno ricco di dettagli che fa apparire i personaggi con un velo meno maturo e poco caratterizzato. Proprio questi due commenti sono stati il soggetto di alcune critiche al comparto tecnico, considerato meno appariscente rispetto all'iconico tratto che ha contraddistinto le precedenti tre stagioni.

E voi, invece, siete d'accordo con le perplessità esposte dai fan? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.