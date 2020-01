Haikyuu!! gli auguri dell'autore dal manga pallavolistico con uno sketch

Sulla pagina ufficiale del social network Twitter, l'autore pubblica uno sketch in cui augura a tutti un felice 2020, disegnando il protagonista e i suoi amici intenti a festeggiare il nuovo anno. Inoltre l'autore di Haikyuu!! promette che il prossimo sarà un anno intenso per la serie.

L'anno è appena cominciato e la maggior parte degli autori ne stanno approfittando per ringraziare i fan che li hanno sostenuti con il loro supporto, calore ed affetto durante l'anno passato. Dopo gli auguri di Eiichiro Oda, anche il sensei autore di Haikyuu!! Haruichi Furudate ci fa i suoi auguri. Nello splendido disegno (lo trovate in calce alla notizia) potete vedere il protagonista Shoyo Hinata passare l'ultimo dell'anno con i suoi amici, intento ad ingozzarsi di cibarie tipiche del Paese Del Sol Levante. Nell'augurare un felice 2020 a tutti i suoi fan, l'autore ci spiega che per lui il prossimo anno sarà molto importante e che farà di tutto per dare il 100% per la sua opera. Sarà davvero un anno decisivo questo per il manga, infatti Haikyuu!! si sta avviando alle sue fasi conclusive nel nuovo arco narrativo che si sta svolgendo adesso in Giappone.

Nel mentre, sul fronte anime, sono state svelate nuove immagini di Haikyuu!! To The Top che sarà trasmessa a partire dal 10 gennaio in Giappone