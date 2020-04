Haikyuu: l'autore del manga aggiorna i fan sui piani per il Coronavirus

Come sicuramente saprete, nel corso di queste ultime settimane sono stati davvero tanti gli eventi a tema anime/manga - se non proprio le nuove serie largamente attese dal pubblico - che sono stati rimandati a causa della pericolosa pandemia causata dal coronavirus, oramai giunto in ogni angolo del globo.

La situazione, insomma, è tutt'altro che rosea e miliardi di persone si sono improvvisamente ritrovate in quarantena, di fatto impossibilitate ad uscire liberamente, una situazione resasi necessaria per cercare di contenere il numero di malati così da evitare possibili disastri sanitari che renderebbero impossibile curare tutti con la stessa attenzione.

Simili condizioni hanno ovviamente portato a importanti danni nel mercato globale e anche la nostra amata industria non se la sta passando molto bene, come facilmente immaginabile. Tra i tanti rinvii che hanno infatti colpito svariate produzioni, figura anche quella annunciata dal Weekly Shonen Jump, ritardi che di fatto hanno coinvolto tutte le serie che sarebbero dovute giungere sul magazine. Ebbene, vista la situazione, anche il creatore dell'apprezzato manga a tema sportivo Haikyu!, ovvero Haruichi Furudate, ha voluto pubblicare un tweet sul famoso social network per aggiornare i fan sull'attuale situazione. Il mangaka, in particolare, ha dichiarato:

"So che le cose sono difficili in questo momento, ma un giorno tornerà la calma. Cerchiamo di resistere mangiando nel mentre del delizioso cibo."

