Haikyuu!: Che fine ha fatto Tetsuro Kuroo? Scopriamolo nel penultimo capitolo del manga

I numerosi appassionati dell'opera di Furudate Haruichi sono in trepidante attesa di leggere il capitolo finale di Haikyuu!. Nel frattempo scopriamo quale è stata la carriera di Tetsuro Kuroo negli anni dopo la fine della scuola superiore.

Conclusi gli studi alla Nekoma High School, Kuroo ha trovato lavoro presso la Japan Volleyball Association Sports Promotion Division, con il compito di promuovere lo sport nella società giapponese. Per l'occasione chiederà anche l'aiuto di Shoyo Hinata, convincendolo a girare un video dopo il suo debutto da professionista. Rimaniamo in attesa di scoprire quale sarà il finale della serie, che ci mostrerà chi saranno i giocatori della squadra di pallavolo che parteciperà ai mondiali giapponesi del 2020, spostati anche nel manga al 2021. Nelle pagine rimanenti verrà presentata una parte della partita tra Giappone e Brasile, che darà il via alla manifestazione sportiva che si terrà a Tokyo.

Mancano meno di ventiquattrore, infatti il capitolo 402 sarà disponibile per la lettura su MangaPlus, in lingua inglese, a partire da domani, 19 luglio, mentre l'anime di Haikyuu, giunto alla quarta stagione, è disponibile per lo streaming nel catalogo di Paramount Network. Mentre aspettiamo l'arrivo della seconda parte della serie, vi lasciamo con la nostra recensione di Haikyuu! 4.