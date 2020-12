Haikyuu: ecco chi ha vinto fra Karasuno e Inarizaki

Non è la prima volta che i fan impazziscono per una puntata di Haikyuu , quindi leggiamo cosa hanno da dire i fan di Haikyuu che si sono scatenati su Twitter, festeggiando la meritata vittoria dei nostri giganti decaduti, che sembrano proprio essersi rialzati.

Mentre il manga raggiunge le 50 milioni di copie , nell'anime l’ultimo set ha messo a dura prova entrambe le squadre, arrivate esauste alla fine del terzo set, ma a guadagnarsi la vittoria con un punteggio di 32 a 30 è stata proprio la Karasuno . Mentre i fratelli Miya provano ad aggiudicarsi il set usando la veloce rubata, Kageyama e Hinata sono stati in grado di andare a muro insieme e bloccare l’attacco della Inarizaki, forse proprio perché hanno provato sulla loro pelle che la velocità è un’arma potente, ma non è invincibile.

Primo fra tutti i fratelli Miya, che con la loro veloce minus tempo uguale quella di Hinata e Kageyama sono riusciti a mettere in difficoltà i protagonisti. Anche il resto della squadra Inarizaki ha dato del filo da torcere ai Karasuno, riuscendo a tenere testa alle strategie che in passato hanno portato la squadra dei corvi alla vittoria, puntando anche a far cedere due punti fermi della squadra come Nishinoya e Tanaka .

Il penultimo episodio della quarta stagione di Haikyuu!! To The Top ha visto concludersi lo sfiancante match fra Karasuno e Inarizaki. Entrambe le squadre si tenevano testa, e punto dopo punto, volevano arrivare a tutti i costi alla vittoria. In questa partita i Karasuno hanno dovuto affrontare molti ostacoli.

I'LL NEVER FORGET THIS SCENE IN MY WHOLE GODAMN LIFE

HINATA AND KAGEYAMA ARE LEGENDS💖#Haikyuu