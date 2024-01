Haikyuu!!, comincia la partita decisiva con un nuovo trailer del film anime

Le prime quattro stagioni di Haikyuu!! sono state un'avventura travolgente: la storia di Hinata e dei suoi compagni di squadra ha emozionato i fan di tutto il mondo e ha fatto appassionare il pubblico allo sport della pallavolo. Mentre il manga è terminato ormai da tempo, l'adattamento anime è sempre più vicino al salto sul grande schermo.

Haikyuu Decisive Battle at the Garbage Dump arriverà a febbraio di quest'anno in tutte le sale cinematografiche giapponesi e rappresenterà la prima parte del finale della serie. In attesa dell'uscita del film, è stato pubblicato un primo trailer, che trovate in calce a questa notizia.

Nel breve video in questione, dalla durata di soli 15 secondi, diamo un primo sguardo all'attesa partita tra la Karasuno e la Nekoma. L'intensità di questo scontro epocale è forte nel teaser, che è stato accolto con entusiasmo dai fan sui social. Non si può dire lo stesso, tuttavia, della durata del primo film di Haikyuu, considerato troppo breve dal pubblico.

La saga finale di Haikyuu copre più di 100 capitoli nella serie a fumetti, creata dal leggendario Haruichi Furudate: per via di questa sua lunghezza, sembra improbabile che tutte le pagine possano essere adattate in due soli lungometraggi.



I fan di Haikyuu sperano che possa esserci un colpo di scena finale che magari possa presto essere annunciata l'aggiunta di un terzo film, ma al momento si tratta di sola pura fantasia. Ciò che è certo è che Haikyuu!! The Final Movie - Decisive Battle at the Garbage Dump arriverà il 16 febbraio in Giappone.