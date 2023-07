Haikyuu: disponibile il nuovo poster in attesa del finale dell'anime!

Haikyuu chiuderà la sua lunga produzione con due film che concluderanno le vicende della Karasuno. La quarta stagione e ultima stagione si è conclusa durante il corso del 2021 e, mentre il manga è terminato qualche tempo fa, l'anime tornerà presto sul grande schermo.

Funko Pop di Haikyuu, eventi e promozioni, la squadra della Karasuno ha davvero appassionato i fan di tutto il mondo e adesso sta per arrivare con il finale del franchise, che vedrà un lungometraggio sequel suddiviso in due parti.

Al momento non conosciamo la data d'uscita del film ma il 24 settembre arriverà in Giappone una mostra d'addio dedicata proprio alla fortunata serie, Haikyu!!! Festa 2023 -Great Farewell Party-. I fan potranno interagire con i membri del cast principale e leggere una sceneggiatura originale scritta dal creatore del manga Haruichi Furudate.

Per commemorare l'evento, è stato rilasciato un poster dedicato che vede i protagonisti Hyuga e Kageyama esultare per la grandiosa notizia.

La scelta di non ricreare una quinta stagione per il finale di quest'opera è stata in parte discussa dai fan, che speravano in qualcosa di più grandi. Ci siamo chiesti se due film per il finale di serie di Haikyuu bastassero per fare giustizia a questo spokon di successo.

Haikyuu!!! Final sarà animato da Production I.G., studio d'animazione che si è occupato anche delle precedenti stagioni, ma le date di uscita o quali archi finali del manga saranno adattati.