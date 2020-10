Haikyuu!: un doppiatore ha contratto il Covid-19, ritardi in vista?

La pandemia globale ha colpito duramente anche gli anime. Tra serie rinviate e notevoli ritardi, il Covid-19 torna a minacciare nuovamente questo mondo. Questa volta la vittima è uno dei doppiatori di Haikyuu!. L'arrivo della nuova serie slitterà?

Un comunicato diffuso in Giappone rivela che il doppiatore Masatomo Nakazawa è risultato positivo al Covid-19. Il voice actor aveva effettuato un tampone in vista di un importante evento, ma il risultato è stato per lui terribile. Nakazawa sembra non avere sintomi gravi, pur trovandosi in quarantena.

Stando a quanto riportato da diversi importanti portali, Nakazawa ha evidenziato dolori allo stomaco ed ha effettuato il test in seguito a una forte nausea. I primi sintomi si sarebbero palesati il 24 settembre e a distanza di qualche giorno il doppiatore è risultato positivo al tampone.



Nakazawa è uno dei più importanti e talentuosi doppiatori giapponesi e probabilmente avrete sentito la sua voce in diversi anime. Attualmente, Nakazawa era al lavoro su Haikyuu!, popolarissima serie sulla pallavolo. Dopo l'ultima puntata della quarta stagione di Haikyuu!, la reazione dei fan è stata molto positiva, ma questa notizia potrebbe stravolgere la serie. Possibile stop in arrivo? In attesa di ulteriori informazioni, godiamoci le nuove opening ed ending di Haikyuu!.