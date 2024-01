Haikyuu, la durata del primo film anime non convince: ci sarà una terza parte?

La decisione di adattare il finale di Haikyuu!! in due film piuttosto che in una quinta stagione ha fatto storcere il naso a numerosi fan. Tuttavia, la speranza è l'ultima a morire e c'è chi è convinto del fatto che i due lungometraggi daranno una degna conclusione all'anime. Purtroppo, l'annuncio della durata di Decisive Battle at the Garbage Dump non ha convinto alcuni fan.

La saga finale di Haikyuu, manga di Haruichi Furudate, è così lunga e ricca di dettagli che per molti è sembrata una vera e propria impresa impossibile adattarla in due film, soprattutto se Haikyu!! Final Movie Part 1 - Decisive Battle at the Garbage Dump sarà della durata ridotta di un'ora e 24 minuti.

Con il titolo che suggerisce uno scontro epico tra Nekoma e Karasuno, i lettori del manga erano preparati a godersi il match anche nell'adattamento cinematografico. Tuttavia, la delusione è palpabile tra i fan, poiché mancano ancora più di 100 capitoli da adattare dal manga di Haruichi Furudate.

L'idea di coprire l'intera trama con soli due film non sembra dunque essere fattibile. La notizia alimenta le preoccupazioni da parte dei fan, che immaginano che molte parti del manga potrebbero essere sacrificate. Un ultimo spiraglio di speranza, tuttavia, viene dato da un leak risalente allo scorso luglio, che affermava la possibilità che il finale di Haikyuu!! venisse suddiviso addirittura in tre parti.

Non c'è ancora conferma ufficiale, ma dopo la delusione iniziale sulla durata del primo film l'idea di una trilogia sembra ora una prospettiva più realistica e accettabile. Adesso, la domanda sembra essere solo una: il primo film finale di Haikyuu sarà all'altezza delle aspettative del pubblico? Per scoprirlo, non ci resta che attendere l'uscita del lungometraggio, in arrivo il 16 febbraio.