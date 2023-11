Haikyuu!! il più famoso anime sulla pallavolo sarà concluso da 2 film

Anche il franchise di Haikyuu!! è molto vicino al suo epilogo. Tempo fa è stato annunciato che il finale di serie del popolare anime sulla pallavolo sarebbe stato diviso in due lungometraggi. Nelle ultime ore sono spuntati alcuni nuove poster promozionali.

In particolare, in vista dell'uscita del primo lungometraggio "Haikyuu: Decisive Battle At The Garbage Dump", che letteralmente significa "Battaglia decisiva alla discarica", questi poster promozionali che trovate in calce alla notizia mostrano i vari membri della squadra della Karasuno.

Il primo dei due film finali arriverà in tutte le sale cinematografiche giapponesi il 16 febbraio del prossimo anno. Al momento non abbiamo ancora una data certa del debutto del lungometraggio in Italia, ma speriamo possa arrivare molto presto. Come ci si immaginerebbe, Haikyuu!! è fra gli anime più attesi del 2023.

Il creatore della serie originale di Haikyuu!!, Haruichi Furudate, non ha accennato a nessun potenziale seguito per l'opera. Tuttavia, l'artista sta attualmente lavorando ad un manga spin-off chiamato Haikyu-bu, incentrato sulle esperienze delle squadre rivali della Karasuno, dal 2019 fino ad oggi.

Tornando a parlare del destino della serie anime, il regista del primo film di Haikyuu si è espresso sul lungometraggio per la prima volta diverse settimane fa, con un messaggio lasciato sui social per i fan del franchise. Lo trovate nel link precedente.