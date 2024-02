Haikyuu!!, il film anime è da record in Giappone: ma quando arriva in Italia?

La prima parte del film di Haikyuu!!, dal titolo "The Final Movie - Decisive Battle at the Garbage Dump" ha recentemente debuttato nei cinema giapponesi, suscitando grande interesse tra gli appassionati di anime: vendite alle stelle e risultati eccezionali nelle prime settimane di proiezione.

Il film-evento è stato particolarmente significativo considerando il panorama attuale delle produzioni cinematografiche orientali, dove titoli come "Mobile Suit Gundam: Seed Freedom" e "Demon Slayer: To The Hashira Training" dominano le sale. Tuttavia, sembra che il genere spokon abbia guadagnato un'attenzione speciale, alimentando la possibilità di superare i successi precedenti.

Il successo finanziario del film è stato immediatamente evidente nel primo giorno di proiezione: l'account ufficiale di Haikyuu!! sul social X ha annunciato che il primo dei due lungometraggio ha incassato un incredibile totale di 890 milioni di yen, equivalente a quasi 6 milioni di euro, durante la prima giornata.

Si tratta di un risultato straordinario, che ha posizionato Haikyuu Decisive Battle at the Garbage Dump come il quarto miglior film con l'incasso più alto durante il primo giorno di proiezione nella storia del cinema giapponese. Sui social, i fan che hanno potuto dare un'occhiata al lungometraggio hanno parlato delle meravigliose performance dei personaggi, della qualità della narrazione e delle scene d'azione, alimentando la curiosità tra il pubblico e spingendo altri possibili spettatori alla visione della pellicola.

Ma quando potrebbe arrivare Haikyuu Decisive Battle at the Garbage Dump in Italia? Al momento, non c'è nessun annuncio ufficiale riguardo una possibile proiezione del film nei cinema italiani. Bisognerà attendere i risultati al botteghino in Giappone per scoprire se sarà possibile il debutto del lungometraggio anche nel nostro paese.