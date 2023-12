Haikyuu!! Final Movie: 'Corvi' vs 'Gatti' in un poster agguerrito

Ad Haikyuu, come è risaputo, mancano solo due film per chiudere completamente la vicenda sportiva dei ragazzi del Karasuno. Un fantastico poster è stato diffuso su X per celebrare la Parte 1 del lungometraggio finale.

Dopo una quarta stagione che ha sorpreso i fan per un cambio di stile, Haikyuu è pronto a tornare e, questa volta, lo farà nelle sale cinematografiche!

In Giappone, la prima parte del film conclusivo dell'anime sulla pallavolo arriverà al cinema il 16 febbraio 2024. È stata confermata, ovviamente, la direzione dell'affidabilissimo studio Production I.G. (Psycho Pass, Kaiju No.8, Heavenly Delusion) che, nelle precedenti stagioni, ha saputo regalarci grandi emozioni: siamo convinti che anche questa volta gli animatori riusciranno a trasmettere un pathos senza eguali.

Il titolo del film sarà "La battaglia decisiva della discarica" e vedrà il liceo Karasuno contrapporsi ai rivali di sempre, il Nekoma.



Il profilo X "Anime News And Facts" ha rilasciato, come detto in precedenza, una splendida key visual del film che potete ammirare in calce a questa news. I personaggi principali sono tutti presenti, nessuno escluso, e sono rappresentati con una determinazione fuori scala, pronti a scontrarsi fino all'ultima schiacciata. Ce la farà Shoyo Hinata ad arrivare fino in fondo al torneo eliminando l'amico Kenma Kuzume?

Per chi fosse interessato a recuperare le stagioni dell'anime che precedono il film, Haikyuu è disponibile interamente su Amazon Prime Video, doppiata interamente in italiano.

Cosa ne pensate della nuova immagine promozionale? Siete pronti a dare l'addio (o quasi) agli iconici personaggi di questo meraviglioso spokon? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.