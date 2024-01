Haikyuu, il finale dell'anime è quasi pronto: sarà all'altezza delle aspettative?

La prima parte del film conclusivo di Haikyuu!! sta per uscire e i fan non vedono l'ora di scoprire se verrà resa giustizia agli ultimi capitoli del manga. Proprio il manga di Haikyuu!! presto tornerà con un nuovo capitolo per supportare la pellicola cinematografica. Ce la farà il film di Haikyuu!! a rispettare le aspettative?

L'insider @MappleYellovv di X/Twitter ha fornito un'interessante informazione sul primo lungometraggio conclusivo di Haikyuu!! A quanto pare, la prima parte del finale dell'opera è in fase di post-produzione da quando è iniziato l'anno nuovo.

Se pensate che si tratti di una buona notizia, vi sbagliate: la post-produzione, nel mondo del cinema, richiede almeno tre mesi, a seconda del tipo di produzione. È anche vero che, negli anime, le logiche produttive sono differenti e non si può prevedere con certezza quanto siano lunghi i cicli di lavorazione di un'opera.

Inoltre, succede spesso che più di un team si occupi della realizzazione di un anime, alternandosi per accelerare il ritmo di produzione. In situazioni critiche, alcune puntate vengono prodotte in 4-5 settimane.

Quindi, anche se quanto detto da @MappleYellovv potrebbe destare preoccupazioni, l'autore dei due post che trovate in calce alla news sottolinea che, ultimamente, sono queste le scadenze fissate dall'industria degli anime, quindi non c'è necessariamente niente di strano nel suo leak. Al contempo, però, resta il grosso problema delle scadenze ristrette, che potrebbero spingere gli animatori a degli orari di lavoro disumani, come più volte è successo in passato.

Ad ogni modo, Haikyuu!! Final Movie è sicuramente uno degli anime più attesi dell'inverno 2024 e non vediamo l'ora di scoprire come si sarà comportato lo studio Production I.G. con il materiale che resta da adattare. Aspettate anche voi il film di Haikyuu!!? Credete che sarà all'altezza del manga nonostante il poco minutaggio a disposizione? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!