Haikyuu: il libero Erik Shoji commenta alcune scene dell'anime

Sulla pagina Instagram di Crunchyroll, il pallavolista Erik Shoji, libero della squadra americana Team USA, ha pubblicato un reel dove commenta e analizza delle scene prese dal celebre anime Haikyuu!!. Il video inizia con Shoji entusiasta della scena dove Nishinoya salva la palla con il piede.

Shoji dice che durante gli anni del college, anche lui ha fatto un foot save, e quella clip è diventata virale.

La scena successiva ci fa vedere Asahi andare a muro contro l’Aoba Johsai, eseguendo un joust, dove entrambi i giocatori a muro toccano la palla, un gioco di forza e tempo.

Arriva anche il momento della celebre mossa di Nishinoya, il "rolling thunder", e Erik confessa che molto spesso le persone ridono quando vedono qualcuno fare quella mossa, ma che in realtà questa ti permette di ricevere e di tornare subito in piedi, di nuovo pronto alla ricezione.

La scena dopo è l’incredibile servizio di Oikawa, capitano e alzatore della Aoba Johsai che, nonostante sia spettacolare, finisce fuori per poco. Shoji dice che è un classico che la palla finisca fuori per un soffio, e che in allenamento si esercitano nei servizi circa un’ora ogni giorno.

Shoji commenta con entusiasmo anche il muro che Tsukki riesce a fare nella partita contro lo Shiratorizawa, respingendo la schiacciata di Ushijima. Parla anche dell’importanza del ruolo di Kageyama e del suo servizio perfetto, che riesce ad assicurare sempre punti ai Karasuno.

Conclude dicendo che la qualità dell’anime è fantastica, che le tecniche mostrate in Haikyuu!! sono accurate e sono mosse che anche loro giocatori reali usano. Haikyuu ha conquistato il cuore dei fan della pallavolo e non, dimostrando di essere un'opera unica e assolutamente meritevole del successo che ha avuto.