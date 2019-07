Haikyuu!!, nuovo poster promozionale per la Stagione 4!

L'ormai longevo Haikyuu!! è uno dei titoli capisaldi della famosa rivista nipponica a tema shonen, che grazie al genere della pallavolo è riuscito ad accaparrarsi una grandiosa fetta di pubblico amante delle opere sportive. Hinata e Kageyama, infatti, stanno per tornare in una nuova ed entusiasmante stagione.

La quarta serie di Haiykuu!! è ancora per la stragrande un mistero, al punto che non si hanno attualmente succose novità se non il nuovo character design dell'anime. Le uniche e poche informazioni che abbiamo riportano tutte a una data, quella del 22 settembre, ovvero il giorno in cui un evento dedicato all'opera di Haruichi Furudate rivelerà maggiori novità sull'attesissimo ritorno dell'adattamento televisivo.

Per promuovere il suddetto evento, infatti, la produzione dell'anime ha rivelato sui propri canali social un nuovo poster promozionale raffiguranti alcuni dei personaggi più forti ad ora conosciuti. Al momento, non si hanno ancora notizie circa la data di debutto della prossima stagione, seppur alcune voci sembrino proiettare il nuovo arco narrativo non prima del 2020. In Italia, invece, l'opera a causa del gioco di diritti tra Yamato Animation e Netflix non ha concesso una distribuzione adeguata alla celebre opera sportiva.

In ogni caso, l'appuntamento è fissato dunque a settembre, all'anfiteatro di Maihama dove avremo, finalmente, nuove informazioni da condividere insieme a voi. VI raccomandiamo di continuare a seguirci per restare aggiornati sulle prossime novità per la quarta serie di Haikyuu!