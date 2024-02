Haikyuu, il nuovo one-shot è su MangaPlus: una nuova partita è cominciata

La fanbase di Haikyuu!! è già in fermento da qualche giorno a causa dell'uscita del nuovo trailer di Haikyuu: La Battaglia della Discarica. Ora, anche il manga ha fatto il suo ritorno dopo diversi anni dalla sua conclusione ed è pronto a travolgere, ancora una volta i fan, con un'ondata di emozioni.

Il nuovo one-shot di Haruichi Furudate ha la funzione di fare da accompagnamento e promozione per la Parte 1 del film di Haikyuu, che chiuderà la storia anche in versione animata.

Le nuove pagine si concentrano soprattutto sull'ambientazione della sfida decisiva tra Karasuno e Nekoma, che sarà il tema principale della pellicola. La lunghezza del capitolo, di 16 pagine, non è esorbitante, ma è abbastanza consistente da poter far contento qualsiasi appassionato dell'opera di Furudate.

Quindi, per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente e da un altro punto di vista lo scontro iconico tra Corvi e Gatti, vi ricordiamo che il one-shot è disponibile su Manga Plus. Quelli che sono interessati al film, invece, dovranno attendere almeno fino al 16 febbraio, data di debutto della pellicola al cinema in Giappone, per conoscere l'opinione internazionale sull'opera. Per quanto riguarda l'arrivo in Italia, invece, c'è ancora da aspettare qualche aggiornamento concreto.

Intanto, la domanda che ha suscitato maggiormente questo adattamento cinematografico è la seguente: il finale dell'anime di Haikyuu!! sarà all'altezza delle aspettative? Non manca molto, almeno in Giappone, per scoprirlo. Noi vi terremo aggiornati sui risultati del film. Avete già letto il nuovo one-shot di Haikyuu? Cosa ne pensate? Vi aspettiamo nei commenti per scoprire la vostra opinione in merito!