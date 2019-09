Haikyuu!! realizzato con la tecnica dello stop-motion è incredibile!

Il medium dell'animazione è un fenomeno meraviglioso, un genere che permette alla creatività di prendere forma in un modo del tutto inedito. Ma è soprattutto grazie alle diverse tecniche che è possibile realizzare progetti ambiziosi, proprio come l'ultimo cortometraggio realizzato in stop-motion di Haikyuu!

Mentre siamo tutti in trepida attesa per la quarta stagione di Haikyuu, che debutterà finalmente a gennaio 2020, veniamo a conoscenza dell'ultima trovata pubblicitaria per promuovere l'edizione speciale del 42° volume del manga in uscita il 4 marzo. Più che una trovata, tuttavia, è un vero lavoro artistico, realizzato da Tomoyasu Murata in più di tre anni di produzione.

Un tempo veramente incredibile per realizzare un cortometraggio di 26 minuti di Haikyuu, soprattutto poiché realizzato con l'incredibile tecnica dello stop-motion, la stessa che ha reso grande The Nightmare Before Christmas di Tim Burton, disponibile sul nostro sito per la Recensione del pluripremiato film. Vi basti pensare che realizzare un lungometraggio con una tecnica del genere richiede veramente tanto tempo, poiché creare una singola sequenza muovendo poco alla volta un singolo personaggio richiede pazienza e una grande preparazione alle spalle. Per questo motivo, non ci stupiamo che il director Murata ci abbia impiegato più di tre anni per realizzare un semplice cortometraggio di Haikyuu!! in stop-motion.

In ogni caso, resta comunque un'occasione imperdibile, soprattutto per poter ammirare un progetto tanto conosciuto come il fumetto di Haruichi Furudate in una chiave del tutto nuova. Vi invitiamo, dunque, a dare uno sguardo al primo trailer del video in fondo alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questo ambizioso progetto? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!