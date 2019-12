Haikyuu!!: un grande ritorno a casa per il protagonista Shoyo Hinata

Entrato ormai nel suo arco narrativo finale, il manga pallavolistico ci ha mostrato un salto temporale dove abbiamo potuto vedere i nostri beniamini crescere e cambiare le loro vite di liceali. Più di tutti è stato proprio Shoyo Hinata, il protagonista di Haikyuu!! ad apportare un grande cambiamento alla sua vita.

Trasferitosi in Brasile per due anni interi, Hinata si è dedicato ad intensi sforzi per migliorare la sua tecnica, allenandosi nel Beach Volley. Nel capitolo 377 lo vediamo prepararsi per la partenza e venire salutato dagli amici che ha conosciuto in Brasile, che lo appellano col nomignolo di "Ninja Shojo". Nonostante i due anni di preparazione, Hinata confessa di non aver ancora padroneggiato le tecniche necessarie per giocare in condizioni di vento forte e sabbia, ma è comunque riuscito a farsi un nome tra i giocatori del paese che sta lasciando.

Nel capitolo viene, inoltre, rivelato che il giovane punta ad entrare nella squadra professionistica dei Black Jackals, una volta arrivato in Giappone. Il capitolo si conclude rivelandoci che, nella squadra puntata da Shojo se mai riuscisse a farne parte superando le selezioni, incontrerebbe due sue vecchi rivali di Liceo: Kotaro Bokuto e Atsumu Miya

Sul fronte anime, invece, siamo arrivati alla quarta stagione dell'anime di Haikyuu!! che verrà trasmessa in Giappone ad inizio del prossimo anno, ossia Gennaio 2020. Quarta stagione che promette scintille con l'inserimento di un nuovo cast di peronaggi del mondo di Haikyuu