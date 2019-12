Haikyuu: rivelate delle nuove aggiunte al cast della quarta stagione

La quarta stagione di Haikyuu!! debutterà in Giappone il mese prossimo e vedrà dei nuovi volti tra i personaggi della serie. Con la partecipazione al Torneo Nazionale, faremo la conoscenza dei giocatori più forti - le cui voci sono state confermate tramite dei post su Twitter.

Kiyoomi Sakusa dell'Itachiyama Academy e Motoya Komori saranno doppiati rispettivamente da Yuto Uemura e Kousuke Toriumi. Si uniranno alle nuove aggiunte del cast precedentemente confermate, che rispondono al nome di Kazuyuki Okitsu (Suguru Daisho), Natsuki Hanae della Kamomedai High School (Korai Hoshiumi) e Mamoru Miyano della Inarizaki High School (Atsumu Miya).

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al loro character design, condivisi dal profilo Twitter ufficiale della serie. La quarta stagione della serie, Haikyuu!! To The Top, comincerà il 10 Gennaio in Giappone, al momento però non ci sono conferme riguardo a una trasmissione con i sottotitoli in lingua inglese né tanto meno in italiano.

Potete comunque dare uno sguardo alla sinossi ufficiale - tradotta - della quarta stagione:

"National Spring High School Volleyball Tourn, Qualificazioni preliminari della Prefettura di Miyagi: Il Karasuno High School Volleyball Club avanza per partecipare al tanto desiderato Torneo Nazionale dopo una feroce battaglia contro la Shiratorizawa Academy. Mentre si prepara al prossimo Torneo Nazionale, la notizia della partecipazione di Kageyama presso l'All-Japan Youth Training Camp arriva alle loro orecchie.

Inoltre, Tsukishima verrà invitata al campo di addestramento della prefettura Miyagi per la selezione del primo anno. Tuttavia, Hinata, preoccupata dall divario con i primini, fa un'apparizione improvvisa al campo di addestramento della prefettura di Miyagi?! Verso il Torneo Nazionale, Hinata, Kageyama e il Karasuno High School Volleyball Club inizieranno ad affrontare ulteriori sfide!!"

Pochi giorni fa è stato pubblicato un nuovo trailer della quarta stagione di Haikyuu!!, di cui sono state svelate sia l'opening che l'ending.