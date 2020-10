Haikyuu!: la seconda parte della stagione 4 si mostra in una nuova opening ed ending

Dopo un lungo stop causato dalla pandemia globale, anche la serie Haikyuu!! To The Top è tornata nel palinsesto anime della stagione autunnale, con la seconda parte della quarta stagione. L'episodio 14 ha conquistato nuovamente i fan dell'opera, e in occasione di questo ritorno sono state mostrate una nuova opening e una nuova ending.

Seguendo l'avanzata di Hinata e compagni nel torneo di primavera per sovrastare il liceo Inarizaki, hanno fatto il loro debutto anche i due video che potete trovare in calce alla notizia, si tratta rispettivamente della nuova opening theme dal titolo Toppako, eseguita da SUPER BEAVER, e dell'ending One Day, composta da SPYAIR.

I nuovi episodi saranno pubblicati in simulcast sul celebre sito Crunchyroll, che descrive il ritorno dello spokon più amato degli ultimi anni così: "Dopo un'intensa sfida il club di pallavolo del liceo Karasuno si aggiudica il suo ingresso nel campionato nazionale. Mentre si preparano, Kageyama riceve un invito per il Campo di allenamento giovanile, che chiama giocatori proveniente da tutto il Giappone. Nello stesso momento Tsukishima viene invitato ad un campo di allenamento speciale per le matricole, essendo al suo primo anno nella prefettura di Miyagi. Hinata, sentendosi escluso, decide comunque di presentarsi al campo per le matricole...mentre si preparano per le nazionali quindi, Hinata, Kageyama e il resto della squadra del liceo Karasuno dovranno vedersela con nuove sfide".

Ricordiamo che è stato pubblicato anche un poster inedito per il ritorno di Haikyuu!, e vi lasciamo al commovente saluto di Haruichi Furudate sulle pagine di Weekly Shonen Jump.