Haikyuu!!: Star Comics presenta la Collection Edition, in arrivo a maggio 2022

Haikyuu!! uno dei manga più apprezzati degli ultimi anni, annoverato tra i migliori spokon mai realizzati, dove si trovano titoli quali Slam Dunk di Takehiko Inoue e Rocky Joe di Asao Takamori, sta per tornare in Italia nella nuova Collection Edition presentata dalla casa editrice Star Comics, vediamo insieme tutti i dettagli dell’annuncio.

Sulla scia di quanto avvenuto per opere come Seven Deadly Sins, Dragon Ball Evergreen Edition, Fairy Tail, Ranma 1/2 e molte altre, l’editore perugino ha orgogliosamente annunciato anche l’aggiunta della storia di Shoyo Hinata al catalogo delle collection, suddivisa in 8 cofanetti ciascuno dei quali con 6 volumi del manga di Haruichi Furudate. Il primo cofanetto, di cui è presente un’immagine promozionale in fondo alla pagina, sarà disponibile sugli store online e nelle fumetterie a partire da maggio 2022 ad un prezzo che, stando alle serie passate, dovrebbe essere di 25,80 euro.

Si tratta ovviamente di un’occasione preziosa per recuperare l’appassionante e avvincente avventura di Hinata, conclusasi nel luglio del 2020 in Giappone ed esattamente un anno dopo in Italia. Di seguito riportiamo una rapida presentazione della storia: Shoyo, rimasto profondamente colpito da una partita di pallavolo, decide di concentrare tutte le sue energie nel diventare un grande giocatore, instaurando importanti legami con i suoi compagni, e migliorando nel corso dell’impegnativo torneo interscolastico.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione di Hakyuu!!.