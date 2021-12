Haikyuu!, primo trailer per l'anime doppiato in italiano da Yamato Video

La rivista Weekly Shonen Jump è uno dei magazine di punta di Shueisha nonché uno degli obiettivi più ambiti da tanti aspiranti mangaka. Solo in pochi riescono però a creare una storia di successo come ha fatto Haruichi Furudate, il creatore di Haikyuu!, uno dei manga sportivi più famosi sia in Giappone quanto in Occidente.

Qualche mese fa l'editore Yamato Video, in occasione dei festeggiamenti per il 30° anniversario della compagnia, aveva annunciato il doppiaggio in italiano di Haikyuu!, notizia che i fan avevano accolto con un certo clamore vista la popolarità del franchise. Solo qualche settimana fa, tuttavia, il distributore ha rivelato i doppiatori incaricati della versione italiana dell'anime che qui vi riportiamo nuovamente:

Shoyo Hinata: Simone Lupinacci

Tobio Kageyama: Andrea Oldani

Daichi Sawamura: Massimo Triggiani

Koushi Sugawara: Tommaso Zalone

Ryunosuke Tanaka: Federico Viola

Kei Tsukishima: Gianandrea Muià

Tadashi Yamaguchi: Andrea Rotolo

Yu Nishinoya: Stefano Pozzi

Asahi Azumane: Ruggero Andreozzi

Kiyoko Shimizu: Federica Simonelli

Toru Oikawa: Renato Novara

Come regalo di Natale, infine, Yamato ha voluto dedicare ai fan un primo trailer in italiano dell'anime, lo stesso allegato in cima alla pagina, che ci permette di dare un assaggio alla bontà del doppiaggio nostrano di Haikyuu!. E voi, invece, cosa ne pensate di questo primo trailer, trovate i doppiatori adatti al ruolo? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.