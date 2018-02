Haise Sasaki è protagonista del tetro screenshot inedito tratto da Tokyo Ghoul:re

Dal momento che manca poco meno di un mese al rilascio del primo episodio di, la produzione ha pubblicato via Twitter uno screenshot in alta definizione che ci mostra il protagonistascatenare il proprio kagune in un vicolo alquanto buio.

Visionabile in tutta la sua bellezza in calce all’articolo, lo screenshot vede il membro Squadra Quinx perdere il controllo e rilasciare il suo caratteristico kagune, che i fan più attenti riconosceranno subito: dopotutto, Haise Sasaki non è altri che Ken Kaneki, il protagonista di Tokyo Goul ormai affetto da amnesia.



Nel messaggio pubblicato su Twitter, lo staff ha rivelato che la terza stagione dello show esordirà il prossimo 3 aprile sulle reti nipponiche Tokyo MX, Sun TV, TV Aichi, TVQ, BS 11 e Kyushu Broadcast. I nuovi episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale ogni martedì.

Prodotto dal rinomato Studio Pierrot, Tokyo Ghoul:re è diretto e sceneggiato rispettivamente da Odahiro Watanabe e Chuji Mikasano, mentre il character design è curato da Atsuko Nakajima. Il cast vocale è composto da Hanae Natsuki nei panni del protagonista Sasaki Haise, mentre Kaito Ishikawa sarà Kuki Urie, Yuma Uchida sarà Ginshi Shirazu, Natsumi Fujiwara sarà Tooru Mutsuki, e Ayane Sakura sarà Saiko Yonebayashi.

Sia il manga originale di Tokyo Ghoul che il suo sequel Tokyo Ghoul:re sono editi in Italia da J-POP, che finora ha pubblicato tutti i volumetti del primo e buona parte degli albi che compongono il secondo, tutt'ora in corso in patria. Dall’opera era già stata tratta una serie televisiva di dodici episodi, disponibile anche in lingua nostrana grazie all’editore emiliano Dynit che ne ha curato il doppiaggio e le edizioni home video.