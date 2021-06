Hajime no Ippo: A breve un annuncio importante legato al manga di George Morikawa

Si sono festeggiati da poco i 30 anni di Hajime no Ippo, i fan hanno quindi potuto ammirare delle copertine disegnate da artisti del calibro di Negi Haruba, Hajime Isayama e Nakaba Suzuki. Nel frattempo è stato anticipato un nuovo annuncio incentrato sul famoso manga.

Secondo quanto ha fatto sapere l'account di Twitter @MangaMoguraRE il prossimo 23 giugno, quando sarà pubblicato il nuovo numero di Weekly Shounen Magazine sarà presente anche un annuncio inedito riguardo Hajime no Ippo. Inoltre troveremo anche una pagina a colori, sempre dedicata al manga di George Morikawa. Per ora non sappiamo ancora quale sarà l'annuncio, molti fan su Twitter hanno iniziato ad ipotizzare che la notizia potrebbe riguardare una nuova stagione dell'anime, mentre altri credono che l'autore farà sapere qualcosa sulla fine della storia di Ippo Makunouchi.

Nel 2019 l'autore del manga aveva fatto sapere di essere arrivato a metà della storia di Hajime no Ippo, affermando scherzosamente che la parte conclusiva sarebbe stata pubblicata in meno di 30 anni, per questo sembra molto probabile che l'annuncio potrebbe essere veramente legato ad una nuova stagione dell'anime. Fateci sapere quali sono le vostre teorie con un commento alla notizia, nel frattempo ecco altri omaggi dedicati ad Hajime no Ippo da parte dei mangaka più famosi.