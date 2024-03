Dopo Hajime no Ippo? Arriverà un manga incredibile: da non crederci!

L'adattamento anime Hajime no Ippo e il suo manga vantano una notevole popolarità nel panorama degli spokon: i personaggi delineati all'interno di questo universo sono estremamente profondi, animati da obiettivi precisi e interessanti, ma spiccano soprattutto per la loro determinazione, specie quando si confrontano con gli ostacoli sul ring.

Dopo aver sfornato un capolavoro, l'autore di Hajime no Ippo, George Morikawa, è pronto a dare il via ad una nuova opera, esplorando un territorio narrativo insolito: quello degli scoiattoli. L'artista ha manifestato una decisa volontà nel concretizzare un manga incentrato su queste affascinanti creature, con alcune idee già in fase di sviluppo.

L'autore ha chiarito l'intenzione di dedicarsi a questo nuovo progetto una volta conclusa la serializzazione di Hajime no Ippo. Morikawa ha dato un primo assaggio della nuova opera, condividendo alcuni sketch a quattro panel raffiguranti scoiattoli, disponibili su AnimeHunch.

Per Morikawa, dare vita a questo manga non è altro che nuova sfida creativa. Attraverso i social ha raccontato la sua difficoltà nel perfezionare le proprie abilità nel ritrarre questi scoiattoli, animali con cui ha condiviso un legame affettivo:

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho disegnato uno scoiattolo e sono rimasto sorpreso da quanto sia venuto male. Volevo disegnare un manga sugli scoiattoli dopo aver concluso la serializzazione di Ippo, così mi sono esercitato molto. Quando ho mostrato lo storyboard al mio editor, sono rimasto addolorato per l'espressione sul suo viso che chiaramente diceva: "Non è quello che vogliamo". Gli scoiattoli con cui ho vissuto si chiamavano Joeichiro e Rumi e hanno vissuto rispettivamente 8 e 14 anni. Erano così carini. Ne ho nostalgia solo a scriverne", riporta Morikawa su X.

La fonte d'ispirazione di Morikawa per questo nuovo progetto sembra risalire al legame affettuoso che ha instaurato con due scoiattoli domestici, Joeichiro e Rumi. Questo desiderio di esplorare un territorio narrativo inedito potrebbe essere interpretato come un modo per l'autore di rendere omaggio alla memoria dei suoi amati compagni. Sebbene non sia stata rivelata la data d'uscita di quest'opera, è evidente che sarà disponibile dopo il capitolo finale di Hajime no Ippo.