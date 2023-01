Hajime no Ippo: l'autore sta preparando il capitolo finale

All'interno della cultura manga vi sono un paio di titoli che proseguono la propria serializzazione da davvero tanti anni, un po' come accade con Hajime no Ippo o con il popolare Detective Conan. Una di queste due opere, tuttavia, sembra avvicinarsi più dell'altra all'attesissimo gran finale.

L'opera di George Morikawa è una delle più iconiche dell'industria editoriale giapponese, una saga che vanta oltre 100 milioni di copie in circolazione e ben più di 1000 capitoli pubblicati durante il suo corso di serializzazione. Ma quando finirà per l'esattezza Hajime no Ippo?

In realtà questa domanda non ha ancora una risposta certa e definita, tuttavia le ultime dichiarazioni del sensei lasciano ben sperare circa l'avvicinarsi della storia alla sua naturale conclusione. In una recente dichiarazione, infatti, Morikawa ha rivelato di star già preparando il capitolo finale del manga. Tuttavia, nonostante stia programmando la conclusione e di volerla terminare finché può, ha aggiunto di non avere ancora una data fissata per quando questo avverrà.

Non ci resta dunque che attendere ancora un po' per conoscere quando finiranno le gesta di Ippo Makunouchi. E voi, invece, da quanto tempo aspettate il finale del manga? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.