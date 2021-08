Hajime no Ippo: Morikawa e le profonde preoccupazioni per l'edizione digitale

L'annuncio dell'arrivo in formato digitale di tutti i capitoli finora pubblicati di Hajime no Ippo ha profondamente colpito la community di appassionati dell'opera più che trentennale ideata da George Morikawa. Tuttavia, come successo in passato, l'autore ha espresso preoccupazioni riguardo il progetto, ottenendo in parte il sostengo dei lettori.

Più volte nel corso degli anni, mentre nascevano e crescevano piattaforme ufficiali dedicate alla lettura digitale, come Manga Plus e Azuki, Morikawa si è chiesto come sarebbe apparsa la sua opera in digitale, e se fosse adeguato leggere la storia del giovane Ippo Makunouchi su tablet e cellulari. Nonostante i primi capitoli siano stati effettivamente pubblicati da Kodansha, a pochi giorni dal lancio, il mangaka ha pubblicato il post che trovate in calce, evidenziato un grave problema nella versione digitale.

"Considerazioni e preoccupazioni riguardo l'ormai prossima pubblicazione elettronica. Per esempio, se guardate la prima immagine che appare sul vostro telefono, la seconda tavola della scena appare come prima. È un completo disastro. E non so in quante altre illustrazioni sia successa la stessa cosa." così ha commentato Morikawa prendendo in esame la splash page in un incontro, dove effettivamente si può notare la tavola a destra quasi completamente bianca con solo un'ombra nella parte inferiore, mentre lo scontro si svolge sulla tavola a sinistra.

Stando a quanto affermato da lui stesso, inoltre Kodansha non avrebbe provveduto a sistemare la resa di queste particolari pagine. Tra i numerosi commenti molti fan hanno espresso rispetto e concordanza con quanto detto dal mangaka, sottolineando a loro volta la rottura del ritmo e delle scene rappresentate. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Morikawa? Diteci la vostra nei commenti.

Per concludere vi lasciamo alla speciale cover per i 30 anni di Hajime no Ippo, con il tributo da parte di Nakaba Suzuki, autore di Seven Deadly Sins.