Hajime no Ippo: primi leak riguardo l'imminente annuncio, nulla sul ritorno dell'anime

Il 23 giugno sarà una giornata relativamente importante per gli appassionati della serie Hajime no Ippo, in quanto dovrebbe essere rivelato l'importante annuncio di cui si parla da diverse settimane. Durante questo lasso di tempo la community ha ipotizzato un ritorno dell'anime, ma stando ai leak emersi di recente la novità riguarderebbe il manga.

Con ben 129 tankobon pubblicati in Giappone, e più di 1000 capitoli, l'opera di George Morikawa ha subito un trattamento molto particolare nel settore degli anime. La trasposizione della storia del liceale Ippo Makunouchi che trova nella boxe, e negli insegnamenti di Mamoru Takamura, un rifugio e uno sfogo dalla drammatica quotidianità a cui era abituato, ha subito diverse interruzioni nel corso degli anni, con anche cambi di regia, e anche l'annuncio di una coproduzione di Madhouse con lo studio MAPPA, per la serie Hajime no Ippo: Rising, conclusasi nel 2014.

Vista questa irregolarità nella produzione, e le troppe aspettative create in prospettiva del grande annuncio, sembrava quasi scontata la presentazione di una nuova serie animata. Tuttavia, stando a quanto rivelato dal post riportato in calce, condiviso su Twitter da @somuskodasai, la notizia riguarderebbe la pubblicazione dei capitoli del manga anche in formato digitale, a partire dal 1 luglio.

Si tratta di un annuncio sicuramente rilevante per un'opera che va avanti da ben 31 anni, e che si inserisce per la prima volta in un sistema di fruizione diverso, ma se i leak dovessero rivelarsi veritieri ci sarebbero quasi con altrettanta sicurezza molte delusioni.

Ricordiamo che circa due anni fa Morikawa ha affermato di essere a metà dell'opera, e vi lasciamo agli omaggi fatti dai mangaka in occasione del 30esimo anniversario della serie.