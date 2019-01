Hajime Isayama, autore de L'Attacco dei Giganti, rivela un curioso dettaglio su Mikasa

Attraverso una sessione di Q&A pubblicata sul numero di febbraio della rivista nipponica Bessatsu Shonen Magazine, che da diversi anni ospita il manga de L’Attacco dei Giganti, il celebre Hajime Isayama ha recentemente risposto ad alcune domande dei fan.

Come di certo saprete se avete letto i primi numeri del manga de L’Attacco dei Giganti, la splendida Mikasa Ackerman, da piccola, era solita portare i capelli lunghi, le quali le conferivano un aspetto ancora più aggraziato. In seguito alla caduta del Distretto di Shiganshina, dove Eren Yeager perse la propria madre, la ragazza decise tuttavia di tagliarli, assumendo il sexy aspetto sfoggiato per buona parte dell'opera. Di recente, inoltre, la fanciulla ha deciso di tagliare ancora una volta i propri capelli, i quali risultano più corti che mai.



A tal proposito, un utente ha voluto chiedere al sensei Isayama le ragioni che hanno appunto spinto Mikasa a tagliarsi i capelli, ma sfortunatamente non è chiaro se questi si riferisca al primo o al secondo cambio di pettinatura avvenuto durante la serie. In ogni caso, questa è la stata la risposta in merito dello stesso Isayama: “Era solita portarli molti lunghi e legarli in una coda di cavallo. In seguito a un incidente del tutto inaspettato, la parte che legava è stata tagliata via”.

E voi, cosa ne pensate delle varie pettinature sfoggiate da Mikasa nel corso de L’Attacco dei Giganti? Fateci sapere attraverso i commenti quali sia la vostra preferita!