Hajime Isayama commenta il finale di L'attacco dei Giganti

Ormai non è più un segreto che L'attacco dei Giganti stia per giungere a conclusione. Già negli scorsi anni Hajime Isayama aveva sottolineato che il manga, diventato rapidamente uno dei più popolari nel mondo, aveva ancora poca storia da raccontare, e ciò è stato sottolineato dalla presentazione della quarta stagione della serie come l'ultima.

Nel corso di un'intervista di Isayama alla mostra Shingeki no Kyojin Final Exhibition, il mangaka ha rivelato alcuni dettagli sul suo lavoro su L'attacco dei Giganti e il modo in cui ha approcciato alla stesura del finale della serie. Durante questa intervista, Isayama ha rivelato che la fine è ormai "imminente".

"Penso di aver proceduto basandomi su come volevo disegnare l'ultima scena... ci sono tanti passaggi per l'obiettivo principale, e fare ogni passo è una grande sfida, e ci sono anche parti che vanno bilanciate, il che è impegnativo... ci sono passaggi in cui si affonda... ma penso di dover ambire a ciò che ho sempre voluto disegnare come conclusione".

Il mangaka di L'attacco dei Giganti avvisa poi i lettori, che devono prepararsi al termine del manga: "Mi piace pensare che sono contenti di aver raggiunto questo punto. Mi motiva ed è il mio obiettivo scrivere di questo momento finale. Il climax è imminente". Insomma, sembrano mancare proprio pochi capitoli al finale.

Con la quarta stagione di L'attacco dei Giganti che sarà l'ultima in arrivo, è possibile che il manga si concluderà entro pochi mesi.