Hajime Isayama ha consegnato al suo editor il capitolo 104 de L'Attacco dei Giganti

In questo periodo, L'Attacco dei Giganti ha molto da offrire al pubblico. Questa estate non solo il franchise farà ritorno in tv con la terza stagione anime, ma il suo manga si trova attualmente in una fase importante della storia, che regala ai fan continue sorprese e graditi ritorni.

Quindi, è bello sapere che il prossimo capitolo del manga è stato consegnato. Su Twitter, l'editor de L'Attacco dei Giganti ha confermato di aver ricevuto il capitolo 104 dal creatore Hajime Isayama non molto tempo fa. "Ho ricevuto senza problemi il numero di questo mese de L'Attacco dei Giganti. Vi preghiamo di attendere il rilascio del numero di Maggio del 9 aprile", ha rivelato l'editor. Ha continuato poi ad aggiornare i fan sulle condizioni di Isayama. Il creatore ha lavorato su questo nuovo capitolo per qualche tempo, e il suo editor afferma che Isayama si è "stancato" nel tentativo di completare l'aggiornamento.

Se non siete al passo con il manga, dovreste sapere che si trova nel mezzo di un intenso arco narrativo. La saga di "Marley" è iniziata da poco, quando Eren Jaeger si è infiltrato nel paese nemico e ha imparato di più sulla sua cultura. Dopo essersi confuso tra i soldati feriti, Eren è stato in grado di incontrare Reiner Braun con l'inganno. L'incontro si è concluso con Eren che si è trasformato nel Gigante D'Attacco nel mezzo di Marley, rispondendo a una dichiarazione di guerra fatta dalla potente famiglia Tybur. Con l'intera Armata Ricognitiva arrivata a sostegno del Titan Shifter, le forze di Paradis stanno combattendo con l'esercito marleyiano, e il capitolo 104 de L'Attacco dei Giganti promette di approfondire ancor di più la guerra.

Non resta che attendere il prossimo 9 Aprile.