Niente Halloween a Tokyo: Shibuya off-limits a causa di Jujutsu Kaisen?

La notte più buia dell'anno si sta per avvicinare. Il 31 ottobre è a un passo e i ragazzi di tutto il mondo si preparano a celebrare questa festività a dover uscendo in maschera in cerca di dolciumi o scherzetti. Halloween non verrà però festeggiato a Shibuya e la colpa in qualche modo è riconducibile a Jujutsu Kaisen.

È notizia dell'ultima ora che Shibuya, celebre quartiere della capitale giapponese, verrà chiusa in occasione della festa delle streghe. Il sindaco Ken Hasebe ha infatti dichiarato che il distretto, uno dei più vivaci di Tokyo, non sarà luogo adatto agli eventi di Halloween. Per promuovere questa decisione delle autorità in tutto il quartiere sono state già adottate misure di sicurezza atte a scoraggiare i visitatori. La campagna "Don't Come" vieta il consumo di alcolici in luoghi pubblici, la vendita di alcolici per ben 35 negozi locali e la presenza di oltre 300 guardie di sicurezza private e 150 funzionari cittadini per le giornate precedenti al 31 ottobre.

Questa decisione è stata presa dalle autorità giapponesi in seguito ai fatti accaduti in Korea lo scorso 31 ottobre 2022. Per evitare che in qualche modo la strage di ben 151 cittadini si possa ripetere, a Shibuya sono stati presi provvedimenti ad hoc. Ma in che modo Jujutsu Kaisen è legato a questi fatti?

L'attuale stagione anime sta ospitando la trasmissione di Jujutsu Kaisen Stagione 2, parte della storia ambientata a Shibuya proprio nel giorno del 31 ottobre. Lo Shibuya Incident Arc di Jujutsu Kaisen 2 porta al massacro di centinaia e centinaia di civili, sia nella stazione metropolitana del quartiere che nel bel mezzo del distretto.

La coincidenza della festività con la trasmissione dell'adattamento di questa saga avrebbe portato migliaia di turisti mascherati a riversarsi a Shibuya. Queste sarebbero state circostanze ideali per un omicidio di massa da parte di qualche fanatico, ma in via del tutto precauzionale le autorità giapponesi hanno già impedito il peggio.